Dal green pass alle mascherine: ecco cosa cambia dal 1° maggio (Di mercoledì 27 aprile 2022) green pass archivitato quasi ovunque e mascherine obbligatorie solo sui mezzi pubblici e in poche altre occasioni specifiche: da domenica 1° maggio cadono gran parte delle restrizioni e arrivano le nuove regole anti Covid, sempre meno stringenti. Nelle prossime ore è atteso il provvedimento del governo che chiarirà gli ultimi dubbi, ma la strada verso la normalità è tracciata. Bar e musei, trasporti e luoghi di lavoro: addio green pass Addio al green pass in bar e ristoranti, anche al chiuso, nè sarà richiesto per frequentare palestre e piscine, partecipare a feste e cerimonie, convegni e congressi, discoteche e sale da gioco, cinema, teatri e musei. Anche sui mezzi pubblici si torna a viaggiare senza certificazioni, così come non si dovrà ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 27 aprile 2022)archivitato quasi ovunque eobbligatorie solo sui mezzi pubblici e in poche altre occasioni specifiche: da domenica 1°cadono gran parte delle restrizioni e arrivano le nuove regole anti Covid, sempre meno stringenti. Nelle prossime ore è atteso il provvedimento del governo che chiarirà gli ultimi dubbi, ma la strada verso la normalità è tracciata. Bar e musei, trasporti e luoghi di lavoro: addioAddio alin bar e ristoranti, anche al chiuso, nè sarà richiesto per frequentare palestre e piscine, partecipare a feste e cerimonie, convegni e congressi, discoteche e sale da gioco, cinema, teatri e musei. Anche sui mezzi pubblici si torna a viaggiare senza certificazioni, così come non si dovrà ...

