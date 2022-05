Analisi Qualità - Com'è fatta la Suzuki S-Cross (Di mercoledì 27 aprile 2022) Quando un'auto arriva al Centro Prove di Quattroruote, viene sottoposta anche a un accurato controllo Qualità che prevede un report con ben 43 voci. Oggi vediamo nel dettaglio com'è andato l'esame della Suzuki S-Cross. Le Suzuki sono automobili razionali e pratiche, che puntano alla concretezza: sia l'esterno sia l'interno confermano questa regola non scritta. La verniciatura è ben distesa e non si notano differenze di tonalità fra le superfici di lamiera e quelle di plastica; tuttavia, il vano motore e il dorso del portellone sono privi di trasparente. Inoltre, non c'è traccia di materiale fonoassorbente negli archi passaruota. Situazione simile nell'abitacolo: a dominare è la plastica rigida, però gli accoppiamenti fra i pannelli non mostrano difetti. Mancano, tuttavia, i fondi morbidi nei vani portaoggetti: in ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 27 aprile 2022) Quando un'auto arriva al Centro Prove di Quattroruote, viene sottoposta anche a un accurato controlloche prevede un report con ben 43 voci. Oggi vediamo nel dettaglio com'è andato l'esame dellaS-. Lesono automobili razionali e pratiche, che puntano alla concretezza: sia l'esterno sia l'interno confermano questa regola non scritta. La verniciatura è ben distesa e non si notano differenze di tonalità fra le superfici di lamiera e quelle di plastica; tuttavia, il vano motore e il dorso del portellone sono privi di trasparente. Inoltre, non c'è traccia di materiale fonoassorbente negli archi passaruota. Situazione simile nell'abitacolo: a dominare è la plastica rigida, però gli accoppiamenti fra i pannelli non mostrano difetti. Mancano, tuttavia, i fondi morbidi nei vani portaoggetti: in ...

