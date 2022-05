Beatrice Borromeo sexy e gotica a Venezia… ma perde l’orecchino prezioso (Di martedì 26 aprile 2022) Beatrice Borromeo come Cenerentola? Più o meno, con qualche differenza. Una perde la scarpetta di cristallo, l’altra l’orecchino d’oro e pietre preziose. Una è obbligata dalla matrigna e dalle sorellastra a pulire e rassettare, l’altra è nata con il sangue blu nelle vene. Alla fine però entrambe ritrovano l’accessorio smarrito e entrambe sposano un principe. Una notte a Venezia Beatrice e Pierre nella notte lagunareVederli insieme a un evento ufficiale è tanto raro quanto spettacolare. Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi hanno presenziato a una cena organizzata da Dior alla Fenice di Venezia in occasione dell’apertura della Biennale. La coppia è apparsa più innamorata che mai. Complice il maltempo, ci ha pensato Pierre a proteggere la moglie, tenendo l’ombrello sopra ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 26 aprile 2022)come Cenerentola? Più o meno, con qualche differenza. Unala scarpetta di cristallo, l’altrad’oro e pietre preziose. Una è obbligata dalla matrigna e dalle sorellastra a pulire e rassettare, l’altra è nata con il sangue blu nelle vene. Alla fine però entrambe ritrovano l’accessorio smarrito e entrambe sposano un principe. Una notte a Veneziae Pierre nella notte lagunareVederli insieme a un evento ufficiale è tanto raro quanto spettacolare.e Pierre Casiraghi hanno presenziato a una cena organizzata da Dior alla Fenice di Venezia in occasione dell’apertura della Biennale. La coppia è apparsa più innamorata che mai. Complice il maltempo, ci ha pensato Pierre a proteggere la moglie, tenendo l’ombrello sopra ...

AlainDiLu : Beatrice e Carlo Ludovico Borromeo sono nipoti di Umberto Marzotto e Matteo Marzotto. Beatrice e Pierre hanno 2 fi… - MarioGaBlack71 : RT @vogue_italia: Beatrice Borromeo ci ha incantato a Venezia, ma la sua eleganza è senza tempo: ecco i look più belli che non possiamo dim… - LT38 : RT @vogue_italia: Beatrice Borromeo ci ha incantato a Venezia, ma la sua eleganza è senza tempo: ecco i look più belli che non possiamo dim… - cocoa_key : RT @vogue_italia: Beatrice Borromeo ci ha incantato a Venezia, ma la sua eleganza è senza tempo: ecco i look più belli che non possiamo dim… - TheAttitudeMag : RT @vogue_italia: Beatrice Borromeo ci ha incantato a Venezia, ma la sua eleganza è senza tempo: ecco i look più belli che non possiamo dim… -