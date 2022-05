Guida all' acquisto - Perché lei | Peugeot 208 Puretech 130 Eat8 GT

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 25 aprile 2022) Dalla 205 in giù, le macchine di segmento B hanno sempre rivestito un'importanza fondamentale nella storia della. La 208 auto dell'anno 2020 prosegue la tradizione. Puntando soprattutto sul look, d'impatto fuori come dentro, e su una piattaforma ben riuscita. Con un motore, l'1.2 turbobenzina, qui nella versione da 130 cavalli con il cambio automatico a 8 marce, brillante e fluido. Ecco tutto quello che c'è da sapere per mettersi in garage la208130GT giusta, senza rischi. Confort e abitabilità. La Common modular platform, meglio nota come Cmp, ha portato una lunghezza di 406 centimetri, un passo di 254 e una larghezza di 196. Dentro, lo spazio è adeguato alle esigenze di quattro adulti, anche se nella zona posteriore dell'abitacolo ci sono rivali più spaziose. Pure il bagagliaio non è ...