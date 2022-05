(Di venerdì 22 aprile 2022) Musica esi incontrano durante il festival di. Nato nel 1999 è un appuntamento ormai iconico con i suoi due lunghi weekend di concerti a Indio, in California. Mentre sul palco si alterno i musicisti (quest’anno si sono esibiti anche i Maneskin), sul prato le vip si danno appuntamento per uno show altrettanto imperdibile a base di outfit pazzeschi cheno i trend della prossima stagione. Passione crochet Paola Turani sceglie l’abito crochetTornata in auge la scorsa estate, la lavorazione all’uncinetto continua a far impazzire le fashioniste. Un esempio lo offre Paola Turani che aindossa un mindress crochet The Attico tie-dye dall’ampia scollatura sulla schiena. Ma anche Sonia Lorenzini segue lacon un romantico abito dai colori neutri, impreziosito da perline che ...

infoitcultura : Coachella anticipa la moda dell'estate, i 10 look da copiare | -

... il 31 luglio a Lucca, poi il 27 e 28 gennaio 2023 a Bologna, per info https://www.dalessandroegalli.com/ FOTOGALLERY Courtesy ofContinua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo...Curve in mostra aL'estate sarà bollente, a giudicare dagli outfit sfoggiati a. Le curve in mostra sono protagoniste, come il lato B di Nima Benati lasciato scoperto dalla gonna ...Un esempio lo offre Paola Turani che a Coachella indossa un mindress crochet The Attico tie-dye dall’ampia scollatura sulla schiena. Curve in mostra a Coachella. L’estate sarà bollente, a giudicare da ...Le vip Coachella dettano le tendenze della prossima stagione, dal crochet The Attico di Paola Turani alle curve in mostra di Nima Benati ...