Omogeneizzato alla mela | la ricetta fai da te

Leggi su mammashoponline

(Di mercoledì 20 aprile 2022) Se sei capitata su questa pagina sei sicuramente alle prese con lo svezzamento. Ossia uno dei momenti più snervanti di un neonato. O meglio, stressante più per la mamma che per il bambino. Quello che andremo a scoprire di seguito è laper preparare un deliziosofatto in casa e pronto in pochi minuti. Sei pronta? Quando si da laal neonato? Laè uno dei primi cibi solidi che viene introdotto nell’alimentazione del neonato. E questo dipende sia dal suo sapore, generalmente molto apprezzati dai più piccini, che dsua facilità di digestione. Il primo approccio avviene, di solito, dopo il compimento del quarto mese. Si consiglia di proporlo al piccolo tra una poppata e l’altra. La cosa migliore, sarebbe quella di ...