Analisi Qualità - Com'è fatto il Volkswagen Multivan (Di mercoledì 13 aprile 2022) Quando un'auto arriva al Centro Prove di Quattroruote, viene sottoposta anche a un accurato controllo Qualità che prevede un report con ben 43 voci. Oggi vediamo nel dettaglio com'è andato l'esame del Volkswagen Multivan. Il Multivan è caratterizzato da un'alta Qualità costruttiva. L'assemblaggio è curato, così come la scelta dei materiali: gran parte degli interni è di plastica rigida, ma le finiture sono di livello. Ne consegue una buona percezione qualitativa, accompagnata da un'elevata praticità nell'uso quotidiano. A bordo sono infatti presenti moltissimi vani, nei quali si possono posizionare oggetti di utilizzo comune, mentre altri dettagli, quali la bocchetta posteriore apribile integrata nel pavimento, facilitano la pulizia dell'abitacolo. Essendo prodotto ad Hannover, sulle stesse linee dove ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 13 aprile 2022) Quando un'auto arriva al Centro Prove di Quattroruote, viene sottoposta anche a un accurato controlloche prevede un report con ben 43 voci. Oggi vediamo nel dettaglio com'è andato l'esame del. Ilè caratterizzato da un'altacostruttiva. L'assemblaggio è curato, così come la scelta dei materiali: gran parte degli interni è di plastica rigida, ma le finiture sono di livello. Ne consegue una buona percezione qualitativa, accompagnata da un'elevata praticità nell'uso quotidiano. A bordo sono infatti presenti moltissimi vani, nei quali si possono posizionare oggetti di utilizzo comune, mentre altri dettagli, quali la bocchetta posteriore apribile integrata nel pavimento, facilitano la pulizia dell'abitacolo. Essendo prodotto ad Hannover, sulle stesse linee dove ...

Advertising

info_lavoro : #Pavia #TecniciSpecializzati #Qualità IMPIEGATO ADDETTO ALL'ANALISI ENERGETICA - LucaDaini1 : @Cartabiancarai3 Complimenti ad @AndreaScanzi per l’obiettiva analisi e l’apporto di alta qualità come ad… - DSantini74 : @fai_cisl Svoltasi oggi in hotel Monteconero a Sirolo la giornata USR @cislmarche in Esecutivo dedicato all'analis… - DSantini74 : Svoltasi oggi in hotel Monteconero a Sirolo la giornata USR @cislmarche in Esecutivo dedicato all'analisi della pro… - Frances99423129 : RT @sanafiera: Il giusto #prezzo non può andare sotto a costi produzione, si rischia #caporalato e bassa qualità. Serve riferimento naziona… -