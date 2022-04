Volley | VNL 2022 | a Danzica e Sofia i gironi tolti alla Russia | ripescata la Bulgaria femminile

Leggi su sportface

(Di martedì 5 aprile 2022) La FIVB ha annunciato le variazioni di calendario dellaball Nations Leaguein seguito alle sanzioni nei confronti dellaper via della guerra in Ucraina. Le due tappe di VNL (una maschile e una) inizialmente previste insono state riassegnate a(in Polonia, 5-10 luglio) e a(in, 28 giugno-3 luglio). In particolare, in Polonia si giocherà il terzo atto del torneo maschile, mentre insi disputerà la terza settimana della competizione. In entrambe le tappe saranno presenti le Nazionali italiane, come previsto originariamente dal programma. Inoltre, laprenderà il posto dell’esclusanel torneo ...