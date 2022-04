Ucraina, Mykolaiv: colpito ospedale pediatrico, ci sarebbero vittime (Di martedì 5 aprile 2022) C'è anche un ospedale pediatrico tra le strutture colpite dai russi a Mykholaiv, secondo la denuncia dello stato maggiore ucraino. Il bollettino quotidiano segnala che gli attacchi sarebbero stati condotti con l'utilizzo delle cosiddette munizioni a grappolo, il cui uso - ricordano gli ucraini - è stato vietato dalla convenzione di Ginevra. Le circostanze avrebbero generato morti e feriti, con il coinvolgimento nel bilancio di minori. Guerra in Ucraina: Mykolaiv sotto attacco Mykolaïv è una città dell'Ucraina di 476.101 abitanti. È il capoluogo e centro maggiore dell'oblast di Mikolaiv e si trova nella parte meridionale del Paese, che sin dall'inizio del conflitto ha rappresentato una delle aree in cui il conflitto ha generato gli effetti più devastanti. Stando alle ultime notizie ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 5 aprile 2022) C'è anche untra le strutture colpite dai russi a Mykholaiv, secondo la denuncia dello stato maggiore ucraino. Il bollettino quotidiano segnala che gli attacchistati condotti con l'utilizzo delle cosiddette munizioni a grappolo, il cui uso - ricordano gli ucraini - è stato vietato dalla convenzione di Ginevra. Le circostanze avrebbero generato morti e feriti, con il coinvolgimento nel bilancio di minori. Guerra insotto attacco Mykolaïv è una città dell'di 476.101 abitanti. È il capoluogo e centro maggiore dell'oblast di Mikolaiv e si trova nella parte meridionale del Paese, che sin dall'inizio del conflitto ha rappresentato una delle aree in cui il conflitto ha generato gli effetti più devastanti. Stando alle ultime notizie ...

