Ucraina: mamma combattente in Donbass, 'Gabriele è vivo, ma io sto male per mio figlio' (Di martedì 5 aprile 2022) Milano 5 apr. (Adnkronos) - Gabriele Carugati, nome di battaglia "Arcangelo", dal 2014 combattente in Donbass al fianco delle forze filorusse, è vivo. Lo conferma all'Adnkronos la mamma, Silviana Marin, ex segretaria della Lega a Cairate, il Comune del Varesotto in cui Gabriele, oggi 32enne, è nato e cresciuto. Di Carugati - su cui pende un mandato di arresto per "arruolamento o armamenti non autorizzati al servizio d'uno stato estero" nell'ambito dell'indagine della Procura di Genova sui foreign fighters filorussi - si sono perse le tracce da anni. La mamma non vuole sapere "assolutamente niente, né dov'è, né se è lì (in Donbass, ndr) o se è fuori", ma assicura di avere notizie "fresche" e che il figlio è vivo. "Non ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 aprile 2022) Milano 5 apr. (Adnkronos) -Carugati, nome di battaglia "Arcangelo", dal 2014inal fianco delle forze filorusse, è. Lo conferma all'Adnkronos la, Silviana Marin, ex segretaria della Lega a Cairate, il Comune del Varesotto in cui, oggi 32enne, è nato e cresciuto. Di Carugati - su cui pende un mandato di arresto per "arruolamento o armamenti non autorizzati al servizio d'uno stato estero" nell'ambito dell'indagine della Procura di Genova sui foreign fighters filorussi - si sono perse le tracce da anni. Lanon vuole sapere "assolutamente niente, né dov'è, né se è lì (in, ndr) o se è fuori", ma assicura di avere notizie "fresche" e che il. "Non ...

