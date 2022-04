Ucraina: Fortnite ha raccolto fondi per oltre 144 milioni di dollari (Di martedì 5 aprile 2022) È una cifra veramente epica quella raccolta in due settimane da Epic Games e Xbox con l’iniziativa sponsorizzata per aiutare il popolo ucraino colpito dalla guerra. Attraverso il videogioco Fortnite, i due colossi hanno donato 144 milioni di dollari a enti di beneficenza e associazioni di volontariato che stanno operando in questo momento su tutto il territorio dell’Ucraina. Vi raccomandiamo... Il Premio Nobel russo Dmitry Muratov mette all'asta la medaglia per l'Ucraina Gli utenti del videogame hanno potute fare le loro donazioni facendo degli acquisti all’interno della piattaforma di gioco di Fortnite. Dopo che Epic Games ha ufficializzato la notizia di supportare questa causa, e anticipare l’intera somma raccolta di ... Leggi su diredonna (Di martedì 5 aprile 2022) È una cifra veramente epica quella raccolta in due settimane da Epic Games e Xbox con l’iniziativa sponsorizzata per aiutare il popolo ucraino colpito dalla guerra. Attraverso il videogioco, i due colossi hanno donato 144dia enti di beneficenza e associazioni di volontariato che stanno operando in questo momento su tutto il territorio dell’. Vi raccomandiamo... Il Premio Nobel russo Dmitry Muratov mette all'asta la medaglia per l'Gli utenti del videogame hanno potute fare le loro donazioni facendo degli acquisti all’interno della piattaforma di gioco di. Dopo che Epic Games ha ufficializzato la notizia di supportare questa causa, e anticipare l’intera somma raccolta di ...

