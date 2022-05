Tecnica - Kia Sportage: gradi di elettrificazione (Di martedì 5 aprile 2022) Le prove su strada di Quattroruote includono un'analisi delle caratteristiche tecniche della vettura in esame. Questa settimana ci occupiamo della Kia Sportage. La Sportage prende le mosse dalla nuova piattaforma N3 della Kia, che consente l'adozione dei più recenti sistemi in materia di Adas, elettronica di gestione e dinamica di marcia. Oltre che di motori, naturalmente, tutti elettrificati (arriverà anche la plug-in). Nella full hybrid, l'1.6 turbobenzina a iniezione diretta da 180 cavalli lavora in parallelo con un'unità elettrica da 44 kW, alimentata da una batteria agli ioni di litio da 1,49 kWh sistemata sotto i sedili posteriori. La trasmissione, in questo caso, è un automatico con convertitore di coppia a sei rapporti. Una particolarità del motore a benzina è il sistema Cvvd (Continously variable valve duration, foto sotto), che varia la ... Leggi su quattroruote (Di martedì 5 aprile 2022) Le prove su strada di Quattroruote includono un'analisi delle caratteristiche tecniche della vettura in esame. Questa settimana ci occupiamo della Kia. Laprende le mosse dalla nuova piattaforma N3 della Kia, che consente l'adozione dei più recenti sistemi in materia di Adas, elettronica di gestione e dinamica di marcia. Oltre che di motori, naturalmente, tutti elettrificati (arriverà anche la plug-in). Nella full hybrid, l'1.6 turbobenzina a iniezione diretta da 180 cavalli lavora in parallelo con un'unità elettrica da 44 kW, alimentata da una batteria agli ioni di litio da 1,49 kWh sistemata sotto i sedili posteriori. La trasmissione, in questo caso, è un automatico con convertitore di coppia a sei rapporti. Una particolarità del motore a benzina è il sistema Cvvd (Continously variable valve duration, foto sotto), che varia la ...

