Studio Battaglia | Massimo Ghini parla del suo Giorgio | antagonista nella fiction | “So fare bene il cattivo”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 5 aprile 2022) Il 15 marzo ha esordito su Rai 1 la nuovaRai dal titolo, legal drama al femminile con Lunetta Savino, Barbora Bobu?ová, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero. Nel cast della serie è presente anche, interprete di, ex di Marina e papà di Anna, Nina e Viola – che ha lasciato quando erano ancora molto piccole. Un personaggio, dunque, non esattamente positivo, che in queste ore l’attore ha così commentato.sudi: “I ruoli così mi intrigano sempre” Il 5 aprile va in onda l’ultimo doppio appuntamento con laRai, con protagoniste Lunetta Savino, ...