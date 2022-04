Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: assenze pesanti per Inter, Juventus e Roma (Di martedì 5 aprile 2022) E’ andata in archivio anche la 31esima giornata del campionato di Serie A. Inter e Napoli hanno accorciato sul Milan, il club rossonero non è andato oltre il pareggio contro il Bologna. La Juventus può essere considerata fuori dalla lotta al primo posto. Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 aprile 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bengala nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; per avere, inoltre, lanciato un bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 5 aprile 2022) E’ andata in archivio anche la 31esima giornata del campionato diA.e Napoli hanno accorciato sul Milan, il club rossonero non è andato oltre il pareggio contro il Bologna. Lapuò essere considerata fuori dalla lotta al primo posto. Ildott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 aprile 2022, ha assunto lequi di seguito riportate: Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bengala nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; per avere, inoltre, lanciato un bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA ...

