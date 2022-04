“Situazione ridicola!”: Napoli, arriva l’annuncio che scuote la squadra (Di martedì 5 aprile 2022) l’annuncio dell’agente punta a spegnere le polemiche: nessun caso sul rientro in ritardo dell’attaccante tra le file del Napoli Il Napoli ha conseguito un’importante vittoria contro l’Atalanta. Guadagnando tre punti fondamentali da aggiungere alla corsa Scudetto. L’agente dell’attaccante nigeriano ha voluto spegnere qualsiasi tipo di polemica. Sorte specialmente sul presunto rientro in ritardo del giocatore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 5 aprile 2022)dell’agente punta a spegnere le polemiche: nessun caso sul rientro in ritardo dell’attaccante tra le file delIlha conseguito un’importante vittoria contro l’Atalanta. Guadagnando tre punti fondamentali da aggiungere alla corsa Scudetto. L’agente dell’attaccante nigeriano ha voluto spegnere qualsiasi tipo di polemica. Sorte specialmente sul presunto rientro in ritardo del giocatore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

