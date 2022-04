Silvano dei Cugini di Campagna ha bestemmiato all’Isola dei Famosi? Mediaset Infinity taglia la scena incriminata – Video

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 5 aprile 2022)Michetti e Nick Luciani - Isola 16 Anchedei2022 è arrivato il “bestemmia gate”. Nel corso della quinta puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, trasmessa su Canale 5 ieri sera, il nuovo arrivatoMichetti è sembrato pronunciare a tutti gli effetti un’imprecazione, immediatamente notata da diversi telespettatori. Entrato in gioco insieme a Nick Luciani per formare la coppia de Idi, Michetti è arrivato nella playa per unirsi agli altri concorrenti e, appena è uscito dall’acqua dopo essersi tuffato dall’elicottero, ha raggiunto Alvin per salutarlo. L’inviato, tra una battuta e l’altra, ha dunque avvicinato il suo microfono a, che è sembrato esclamare: “Eh por*o D**…“ Tra la confusione generale, in ...