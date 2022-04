Sentenza Cucchi, regista Cremonini: “Mio film ha voluto anticipare vicenda giudiziaria” (Di martedì 5 aprile 2022) (Adnkronos) – “Come la grande maggioranza degli italiani, forse meno fra chi sedeva in Parlamento, sono soddisfatto di sapere che dopo ben 13 anni la giustizia sia arrivata alle conclusioni che un po’ tutti già immaginavamo: una grande vittoria, ma inquietante per il tempo occorso per arrivarci, direi quasi allucinante “. E’ quanto sottolinea all’AdnKronos Alessio Cremonini, regista del film ‘Sulla mia pelle’ dedicato alla drammatica vicenda di Stefano Cucchi, con Alessandro Borghi nel ruolo del protagonista, Jasmine Trinca e Max Tortora, che ieri con la Sentenza di condanna emessa dalla Cassazione è arrivata al traguardo finale. Eppure, osserva Cremonini, “nessuno sano di mente poteva credere che Stefano fosse morto cadendo per le scale… in tanti, quasi tutti, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 5 aprile 2022) (Adnkronos) – “Come la grande maggioranza degli italiani, forse meno fra chi sedeva in Parlamento, sono soddisfatto di sapere che dopo ben 13 anni la giustizia sia arrivata alle conclusioni che un po’ tutti già immaginavamo: una grande vittoria, ma inquietante per il tempo occorso per arrivarci, direi quasi allucinante “. E’ quanto sottolinea all’AdnKronos Alessiodel‘Sulla mia pelle’ dedicato alla drammaticadi Stefano, con Alessandro Borghi nel ruolo del protagonista, Jasmine Trinca e Max Tortora, che ieri con ladi condanna emessa dalla Cassazione è arrivata al traguardo finale. Eppure, osserva, “nessuno sano di mente poteva credere che Stefano fosse morto cadendo per le scale… in tanti, quasi tutti, ...

