San Donato, fra le novità che si affacciano sul panorama politico cittadino il partito di Calenda, a sostegno del candidato Ginelli (Di martedì 5 aprile 2022) Fra gli obiettivi di Azione: «Rivedere radicalmente il sistema di strisce blu, garantire la riattivazione di iniziative al Parco Mattei, riprendere l'affaire sul prolungamento della Linea M3 da/verso Paullo»

