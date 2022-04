Salutati gli aggiornamenti mensili per il Samsung Galaxy S10 da oggi (Di martedì 5 aprile 2022) Arriva un’altra notizia fondamentalmente nell’aria da Samsung, considerando il fatto che a partire da oggi 5 aprile dovremo dire agli aggiornamenti mensili per chi è in possesso di un Samsung Galaxy S10. A distanza di tre anni dall’esordio sul mercato e a poche settimane dall’arrivo del pacchetto software con One UI 4.1, stando alle informazioni portate alla vostra attenzione con un altro articolo, occorre considerare questo step che sicuramente non farà piacere al pubblico. Un atto dovuto, però, se pensiamo che altri produttori dopo 36 mesi abbiano abbondonato i propri device in termini di sviluppo software. Cosa succede da oggi per i possessori di un Samsung Galaxy S10 che attendono aggiornamenti Dunque, a ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 aprile 2022) Arriva un’altra notizia fondamentalmente nell’aria da, considerando il fatto che a partire da5 aprile dovremo dire agliper chi è in possesso di unS10. A distanza di tre anni dall’esordio sul mercato e a poche settimane dall’arrivo del pacchetto software con One UI 4.1, stando alle informazioni portate alla vostra attenzione con un altro articolo, occorre considerare questo step che sicuramente non farà piacere al pubblico. Un atto dovuto, però, se pensiamo che altri produttori dopo 36 mesi abbiano abbondonato i propri device in termini di sviluppo software. Cosa succede daper i possessori di unS10 che attendonoDunque, a ...

parkjimwings : attenzione lui mi prega- ma per favore, basta che mi salutati la mattina e io te li do volentieri gli appunti eh - lemec_reception : @furbymemi01 Poi va beh gli mancherà certo ma mica da andare così in down che si sono salutati da poco - Nickyhiphop : E si saranno salutati così, tutte e due con gli occhi lucidi o che piangevano e poi con il loro abbraccio…… e matt… - gennycolor : @_anamorfosi_ Concordo. Ho fatto 2 considerazioni con un negoziante, senza sapere fosse pro o contro, gli ho detto… -