Roma, ragazza tedesca di 25 anni si sente male e muore. Il ragazzo "Si poteva salvare, ma voi non parlate inglese" (Di martedì 5 aprile 2022) Medici e turisti non riuscivano a comprendersi a causa del diverso idioma parlato. A farne le spese una giovane donna in vacanza in Italia. Una vacanza finita in tragedia per una coppia tedesca. Janna Gommelt – di 25 anni – si trovava a Roma assieme al fidanzato, il 34enne Michael Douglas quando è stata colta L'articolo proviene da Leggilo.org.

