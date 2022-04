Roma, Norys nuovo Chief Revenue Officer: “Pochi club hanno così tanto potenziale” (Di martedì 5 aprile 2022) Ryan Norys è il nuovo Chief Revenue Officer della Roma. Lo ha annunciato lo stesso club giallorosso, dove il dirigente approda dopo aver maturato grande esperienza in diverse società sportive, tra cui i New York Yankees, i Miami Dolphins negli Stati Uniti, ma anche il Manchester City. “Sono felice di entrare a far parte della famiglia dell’AS Roma – ha dichiarato Norys -. Questo è un club storico con una grandissima visione per il futuro e una proprietà che ha subito chiarito la portata delle proprie ambizioni”. “Pochi, se non nessuno, club di calcio nel mondo hanno il potenziale commerciale della AS Roma: un club ... Leggi su sportface (Di martedì 5 aprile 2022) Ryanè ildella. Lo ha annunciato lo stessogiallorosso, dove il dirigente approda dopo aver maturato grande esperienza in diverse società sportive, tra cui i New York Yankees, i Miami Dolphins negli Stati Uniti, ma anche il Manchester City. “Sono felice di entrare a far parte della famiglia dell’AS– ha dichiarato-. Questo è unstorico con una grandissima visione per il futuro e una proprietà che ha subito chiarito la portata delle proprie ambizioni”. “, se non nessuno,di calcio nel mondoilcommerciale della AS: un...

CalcioNews24 : #Roma, annunciato un cambiamento nel quadro dirigenziale ?? - sportface2016 : #Roma, Ryan #Norys è il nuovo Chief Revenue Officer: 'Felice di essere qui, pochi club hanno il potenziale commerci… - filippoASR1927 : RT @AliprandiJacopo: Ryan #Norys è il nuovo Chief Revenue Officer dell’#ASRoma “Club con una grandissima visione per il futuro e una propr… - Dondolino72 : RT @ilRomanistaweb: ?? Il Chief Revenue Officer del club ha collaborato con grandi realtà come i New York Yankees, i Los Angeles Dodgers e a… - Robert_Zef : RT @AliprandiJacopo: Ryan #Norys è il nuovo Chief Revenue Officer dell’#ASRoma “Club con una grandissima visione per il futuro e una propr… -