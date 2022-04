Real Madrid, Ancelotti torna in panchina contro il Chelsea? La situazione (Di martedì 5 aprile 2022) In casa Real Madrid ci si chiede se Carlo Ancelotti sarà in panchina per la gara contro il Chelsea di domani: le ultime Carlo Ancelotti si sottoporrà quest’oggi ad un nuovo tampone molecolare dopo essere risultato positivo al Covid negli scorsi giorni. Grande attesa in casa Real Madrid per conoscere il referto in vista del match di domani con il Chelsea. Se il tecnico non dovesse farcela, in panchina andrebbe il collaboratore Perdomo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 aprile 2022) In casaci si chiede se Carlosarà inper la garaildi domani: le ultime Carlosi sottoporrà quest’oggi ad un nuovo tampone molecolare dopo essere risultato positivo al Covid negli scorsi giorni. Grande attesa in casaper conoscere il referto in vista del match di domani con il. Se il tecnico non dovesse farcela, inandrebbe il collaboratore Perdomo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Eurosport_IT : Per il Classico in Champions Femminile, Barcellona vs Real Madrid, al Camp Nou c’erano ????.?????? ????????????????????: record mo… - tvdellosport : IDEA ASENSIO???? Il #Milan cerca rinforzi sulla trequarti e nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Marco… - capuanogio : Chi cita il #Bernabeu come modello da seguire ('A Madrid non ci pensano proprio a tirarlo giù') fa sorridere. Pens… - infoitsport : Arsenal, Bale e Jovic oggetti del desiderio di Arteta: si tratta con il Real Madrid - susydigennaro : RT @napolimagazine: REAL MADRID - Ancelotti è ancora positivo al Covid-19, non partirà per Londra per la sfida contro il Chelsea https://t.… -