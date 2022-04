“Que Difícil Es” | il nuovo brano di Fernandito Rentas

Leggi su lopinionista

(Di martedì 5 aprile 2022) SANTO DOMINGO – Dopo la sua uscita più recente chiamata “Taína” il cui compositore è il signor Arnaldo (El Sinsonte) LaFontaine e la produzione musicale del signor Robert Requena.(USA-Ret.) porta una nuova proposta musicale per il divertimento di tutto il pubblico salsa. Detta proposta intitolata “QueEs” viene dalla mano dell’eccezionale compositore Mr. Edgardo Irizarry e dalla produzione musicale del signor Rober Requena. Inoltre, ha l’interpretazione impeccabile di, che è un cantante eccezionale con una voce eccellente e per la sua elegante padronanza del palcoscenico. “QueEs” è la sua quinta uscita come solista dopo una lunga carriera come cantante con vari gruppi, come gli Orq. Collegamento latino e caraibico in (UE), Orq. ...