Oroscopo Paolo Fox Pesci domani 6 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di martedì 5 aprile 2022) L'Oroscopo di Paolo Fox per domani 6 aprile dei nati sotto il segno dei Pesci subisce un po' di stanchezza da una Luna dissonante, sebbene la settimana non sia per niente deludente in termini di occasioni, forse vi sentite solo un po' deboli a livello fisico!Il passaggio dei pianeti favorevoli nel vostro segno vi consente di riscoprire il romanticismo, ma fate in modo che abbia un senso questo voler indugiare nei sentimenti, che sia riportabile alla vita concreta e non alle fantasie che vi distolgono da ciò che potreste avere nella vita quotidiana. Il consiglio è quello di lasciarsi andare alle passioni e a volte dimenticare un po' la razionalità, ovviamente senza esagerare.

