Occhio alla truffa del 60esimo anniversario Conad su WhatsApp | azienda ignara

Leggi su optimagazine

(Di martedì 5 aprile 2022) Bisogna fare molta attenzione oggi 5 aprile al ritorno dellasul, a quanto pare in circolazione tramite apposita catena. O in alternativa attraverso un SMS, come abbiamo avuto modo di constatare mesi fa attraverso un altro articolo pubblicato sul nostro magazine. Si tratta di un messaggio che ormai conosciamo benissimo, visto che la catena ci preannuncia un regalo in termini di buono sconto che sulla carta possiamo ottenere con estrema facilità, tramite il link che troviamo all’interno del testo. Ovviamente, le cose non stanno così. Massima attenzionedelche sue via SMS Come stanno le cose questo martedì? ...