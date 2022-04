(Di martedì 5 aprile 2022) Roma – Su alcuni canali Telegram sono apparsedinei confronti del ministro degli Esteri Luigi Di, in relazione alle prese di posizione del titolareFarnesina contro l’invasione russa dell’Ucraina. “Continuiamo a lavorare per arrivare a un cessate il fuoco e chiediamo la de-escalation. Diamo il massimo per raggiungere una tregua umanitaria e ritrovare pace e stabilità in Ucraina e in Europa”, scrive su twitter il ministro degli esteri che aggiunge: “Non saranno lere la nostra azione didi”.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

lauraboldrini : È stato condannato dal Tribunale di Roma Raffaele Riefolo. Mi inviò nel 2014 una mail con minacce di morte ed epit… - Mov5Stelle : Il ministro Di Maio è nuovamente oggetto di minacce di morte. A lui va il mio sostegno e quello di tutto il MoVimen… - rubio_chef : Minacce di morte e il modello terroristico israeliano preso a esempio su @La7tv e va bene così? @pinapic… - patrizi97203512 : RT @virginiaraggi: Massima solidarietà al Ministro degli Esteri @luigidimaio per le gravi minacce di morte ricevute. A lui va il mio sosteg… - quotidianodirg : #Italia #dimaio Minacce di morte a Di Maio “Non si ferma la condanna della guerra di Putin” -

CATANIA - Minacciava di, aggrediva e malmenava i genitori , per farsi consegnare 20 euro al giorno per comprare della ...in famiglia e lesioni personali aggravate e di resistenza ea ...Print this article Font size - 16 + Mattarella condanna la strage di Bucha.dia Di Maio Le foto dei cadaveri legati o riversi nelle fosse comuni insieme ai primi racconti della strage di civili a Bucha rischiano di essere uno spartiacque nella guerra in ...Domattina va in onda su Sky Cinema Suspense alle 7.05 "L'esorcista", film del 1973 diretto da William Friedkin e tratto dall'omonimo romanzo di William Peter Blatty. La protagonista della pellicola è ...Minacce di morte al ministro Luigi DI Maio: "inquietante il clima d’odio" che si è scatenato per la sua condanna alla guerra russa ...