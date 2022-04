Maneskin, il concerto al Circo Massimo è già sold out: venduti oltre 70mila biglietti (Di martedì 5 aprile 2022) A tre mesi dal concerto, la data del Circo Massimo è già sold out. La band romana più acclamata del momento continua a raccogliere i frutti del proprio successo registrando il tutto esaurito anche a distanza di diversi mesi dall’evento ufficiale. Stiamo parlando dei Maneskin, rock band che sta spopolando in Europa ma non solo. Leggi anche: Maneskin, dall’Eurovision agli American Music Awards: con quale canzone gareggiano e quando vederli Maneskin, sold out il concerto del Circo Massimo Il concerto che la rock band terrà al Circo Massimo è altamente rappresentativo del successo che ha trovolto i 4 ragazzi nel corso di pochi mesi. L’evento musicale è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 aprile 2022) A tre mesi dal, la data delè giàout. La band romana più acclamata del momento continua a raccogliere i frutti del proprio successo registrando il tutto esaurito anche a distanza di diversi mesi dall’evento ufficiale. Stiamo parlando dei, rock band che sta spopolando in Europa ma non solo. Leggi anche:, dall’Eurovision agli American Music Awards: con quale canzone gareggiano e quando vederliout ildelIlche la rock band terrà alè altamente rappresentativo del successo che ha trovolto i 4 ragazzi nel corso di pochi mesi. L’evento musicale è ...

