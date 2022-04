Luca Nardi: “Alcaraz presto sarà n.1 del mondo, ma io ho il mio percorso e un tennis a tutto campo” (Di martedì 5 aprile 2022) Un ritrovarsi senza stare troppo a pensarci su. Il tennis è lo sport del diavolo e le vie per massimizzare le prestazioni sono diverse. Modi differenti, ma unico fine: vincere le partite. Ne sa qualcosa Luca Nardi, reduce da un 2021 tra alti e bassi, ma capace di riordinare le idee e di rimettere insieme i propri pezzi. Il giovane marchigiano, classe 2003, ha vinto il suo secondo Challenger stagionale a Lugano, sconfiggendo l’elvetico Leandro Riedi per 4-6 6-2 6-3. Un riscontro che lo ha proiettato al n.231 del ranking ATP, dando seguito a quanto aveva già fatto a Forlì lo scorso gennaio. Un giocatore della caratteristiche decisamente interessanti a cui scorre la palla in maniera particolare e dal tennis a tutto campo, come si suol dire in gergo. Per conoscerlo meglio e comprendere ... Leggi su oasport (Di martedì 5 aprile 2022) Un ritrovarsi senza stare troppo a pensarci su. Ilè lo sport del diavolo e le vie per massimizzare le prestazioni sono diverse. Modi differenti, ma unico fine: vincere le partite. Ne sa qualcosa, reduce da un 2021 tra alti e bassi, ma capace di riordinare le idee e di rimettere insieme i propri pezzi. Il giovane marchigiano, classe 2003, ha vinto il suo secondo Challenger stagionale a Lugano, sconfiggendo l’elvetico Leandro Riedi per 4-6 6-2 6-3. Un riscontro che lo ha proiettato al n.231 del ranking ATP, dando seguito a quanto aveva già fatto a Forlì lo scorso gennaio. Un giocatore della caratteristiche decisamente interessanti a cui scorre la palla in maniera particolare e dal, come si suol dire in gergo. Per conoscerlo meglio e comprendere ...

