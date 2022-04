LIVE – Musetti-Ramos 0-1, primo turno Atp Marrakech 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 5 aprile 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Ramos, incontro valido per il primo turno del torneo Atp 250 di Marrakech. L’azzurro è pronto a fare il suo esordio stagionale sulla terra battuta contro l’esperto spagnolo, che quest’anno su questa superficie ha già conquistato un titolo in quel di Cordoba. Musetti si presenta all’appuntamento con la bella semifinale di Rotterdam dopo la quale, però, è arrivata solamente una vittoria tra Dubai, Indian Wells e Miami. Secondo i bookmakers partirà leggermente sfavorito contro l’iberico, che ha anche vinto l’unico precedente andato in scena tra i due. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale riguardo Musetti-Ramos. I due sono pianificati come secondo match di giornata ... Leggi su sportface (Di martedì 5 aprile 2022) Ile latestuale di, incontro valido per ildel torneo Atp 250 di. L’azzurro è pronto a fare il suo esordio stagionale sulla terra battuta contro l’esperto spagnolo, che quest’anno su questa superficie ha già conquistato un titolo in quel di Cordoba.si presenta all’appuntamento con la bella semifinale di Rotterdam dopo la quale, però, è arrivata solamente una vittoria tra Dubai, Indian Wells e Miami. Secondo i bookmakers partirà leggermente sfavorito contro l’iberico, che ha anche vinto l’unico precedente andato in scena tra i due. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale riguardo. I due sono pianificati come secondo match di giornata ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Esordio di Lorenzo Musetti a Marrakech, dove ci sarà la sfida con Albert Ramos-Vinolas. In palio sia… - zazoomblog : LIVE Musetti-Ramos-Vinolas ATP Marrakech 2022 in DIRETTA: l’azzurro vuole svoltare sulla terra rossa - #Musetti-Ra… - zazoomblog : LIVE – Musetti-Ramos primo turno Atp Marrakech 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Ramos #primo #turno - ATPtennis2002 : RT @sportface2016: Spazio Tennis Live ?? Stasera dalle 22 sul canale Twitch di Sportface ( - AdesadesSanctis : RT @sportface2016: Spazio Tennis Live ?? Stasera dalle 22 sul canale Twitch di Sportface ( -