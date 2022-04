L’ISOLA DEI FAMOSI AFFONDA | IL PUBBLICO DI CANALE 5 VUOLE SIGNORINI TUTTO L’ANNO?

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 5 aprile 2022) Un coro di apprezzamenti dai social, il plauso alla conduzione ironica, tagliente e leggera di Ilary Blasi. Poi guardi i dati e vedi appena il 17,8% fino a notte fonda perdei, ovvero un 15,5% circa contro la fiction Nero a Metà che vince con il 21%. Non è la prima e non sarà l’ultima volta che il consenso social dice l’opposto dei dati d’ascolto, eppure per la Blasi si tratta del terzo programma di fila che non azzecca. Euro Games, da lei fortemente voluto, era partito al 16% e piombato all’8,2% in finale su5, un disastro apocalittico. Poi c’è statadeidelscorso che si può definire dai dati intermedi, discreta ma la attese erano ben altre. In autunno la Blasi ha condotto Star in the Star, la risposta Mediaset a Tale e Quale e Cantante ...