“Lasci un grande vuoto” Tv in lutto per la scomparsa dell’attrice | indimenticabile il suo celebre ruolo

"Con grande tristezza annuncio che mamma è morta il 2 aprile alle 18:25. La sua gentilezza, passione, sensibilità, umorismo, empatia e amore erano praticamente impareggiabili e mancherà terribilmente a tutti coloro che l'hanno conosciuta". Con un post sui social il figlio Glen Harris ha annunciato la scomparsa della madre, attrice 93enne, volto di celebri sit-com, pubblicità e doppiatrice di della signora Potato Head in tutti e tre i sequel del film di animazione prodotto dai Pixar Animation Studios e distribuito dalla Buena Vista International Toy Story. La notizia è stata riportata dai maggiori siti online e in breve tempo ha fatto il giro del web. Estelle Harris, l'attrice di Seinfeld è morta a 93 anni Estelle Harris è morta per cause naturali nella sua casa di Palm Desert, in California. L'attrice ha vestito i panni di Estelle ...

