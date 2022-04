In tv “Servant of the people”. Lo share cavalca la tragedia ucraina. Trasmessa da La7 la serie con Zelensky protagonista. Un modo per dirci che la guerra è bella anche se fa male (Di martedì 5 aprile 2022) Servant of the people, la serie tv che ha reso celebre in patria Volodymyr Zelensky, sbarca in fretta e furia sulla televisione italiana, spinta dalla rete televisiva La7 che la ripropone nel contesto tragico eppure commercialmente favorevole di una guerra che ha trasformato il presidente ucraino nel globale protagonista del mondo reale nel tempo presente. Su La7 “Servant of the people”, la serie tv che ha reso celebre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky Il prodotto televisivo è poca roba e non è un caso che fosse finito negli scatoloni degli acquisti da dimenticare dell’onnivora Netflix: un modesto insegnate di storia, Vasiliy Holoborod, viene ripreso a sua insaputa da uno studente mentre critica la difficile ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 5 aprile 2022)of the, latv che ha reso celebre in patria Volodymyr, sbarca in fretta e furia sulla televisione italiana, spinta dalla rete televisiva La7 che la ripropone nel contesto tragico eppure commercialmente favorevole di unache ha trasformato il presidente ucraino nel globaledel mondo reale nel tempo presente. Su La7 “of the”, latv che ha reso celebre il presidente ucraino VolodymyrIl prodotto televisivo è poca roba e non è un caso che fosse finito negli scatoloni degli acquisti da dimenticare dell’onnivora Netflix: un modesto insegnate di storia, Vasiliy Holoborod, viene ripreso a sua insaputa da uno studente mentre critica la difficile ...

