Guerra Ucraina, Ue pronta a nuove sanzioni contro Russia: ecco quali (Di martedì 5 aprile 2022) (Adnkronos) – Tra i Paesi membri dell'Ue "le discussioni sono in corso" su un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la Guerra in Ucraina. Colpire l'import di petrolio e carbone "per quanto riguarda la Commissione è certamente un'opzione, ma dobbiamo trovare un consenso tra gli Stati membri". Lo dice il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, a Lussemburgo a margine dell'Ecofin. "Le discussioni continueranno anche oggi – aggiunge – potrebbero essere anche sul versante commerciale, ma è importante proporre un pacchetto di sanzioni credibile, alla luce delle atrocità che l'esercito russo sta commettendo in Ucraina", conclude. Il nuovo pacchetto si sanzioni, ha detto il ministro francese degli Affari europei ...

