Guerra Ucraina | Italia espelle 30 diplomatici russi

(Adnkronos) – "Il governo Italiano ha deciso di espellere 30 diplomatici russi in servizio presso l'ambasciata in quanto persone non grate". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio spiegando che "questa misura, assunta insieme ad altri partner europei e atlantici si è resa necessaria per ragioni legate alla nostra sicurezza nazionale e nel contesto della situazione attuale di crisi conseguente all'ingiustificata aggressione all'Ucraina da parte della Federazione russa". "L'Italia è disponibile a fare da garante della sicurezza e della pace in Ucraina e faremo tutto quello che serve per portare avanti questo lavoro" e questo "non espone a nessun rischio", ha detto il titolare della Farnesina, spiegando che "essere tra i Paesi garanti significa far parte di ...

