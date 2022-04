Guerra in Ucraina, l’Italia espelle 30 diplomatici russi. Di Maio: “Misura necessaria” (Di martedì 5 aprile 2022) Roma – “Il governo italiano ha deciso di espellere 30 diplomatici russi in servizio presso l’ambasciata in quanto persone non grate». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio spiegando che “questa Misura, assunta insieme ad altri partner europei e atlantici si è resa necessaria per ragioni legate alla nostra sicurezza nazionale e nel contesto della situazione attuale di crisi conseguente all’ingiustificata aggressione asll’Ucraina da parte della Federazione russa”. “Non saranno delle minacce a fermare la nostra azione per la pace”, ha aggiunto il Ministro degli Esteri precisando che “la nostra missione per la pace continua e il nostro obiettivo è quello di raggiungere un accordo di pace che fermi questa Guerra in Ucraina. Una ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 5 aprile 2022) Roma – “Il governo italiano ha deciso dire 30in servizio presso l’ambasciata in quanto persone non grate». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Dispiegando che “questa, assunta insieme ad altri partner europei e atlantici si è resaper ragioni legate alla nostra sicurezza nazionale e nel contesto della situazione attuale di crisi conseguente all’ingiustificata aggressione asll’da parte della Federazione russa”. “Non saranno delle minacce a fermare la nostra azione per la pace”, ha aggiunto il Ministro degli Esteri precisando che “la nostra missione per la pace continua e il nostro obiettivo è quello di raggiungere un accordo di pace che fermi questain. Una ...

