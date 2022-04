Ginnastica artistica | Trofeo Jesolo 2022 | le Nazioni partecipanti e tutte le convocate Italia al completo | sfida agli USA

Leggi su oasport

(Di martedì 5 aprile 2022) Nel weekend del 9-10 aprile andrà in scena ilditorna in calendario dopo addirittura tre anni di assenza dovuti alla pandemia. Si tratta della ribattezzata Classicissima della Polvere di Magnesio, uno degli incontri internazionali più prestigiosi e importanti per l’universo della. Al PalaInvent si disputerà un confronto imperdibile tra alcune delle Nazionali femminili di riferimento a livello globale, tra cui spiccanoe USA. Ci saranno anche Canada, Francia, Romania, Belgio, Germania. L’scenderà in pedana con una formazione senior in cui figurano Giorgia Villa, Asia D’Amato, Martina Maggio: tre Fate che hanno conquistato la meda di bronzo ai Mondiali 2019 e che sono un riferimento di livello assoluto, affiancato ...