Festival di Cannes: “Elvis” in anteprima mondiale (Di martedì 5 aprile 2022) Confermata ufficialmente quella che era solo una voce circolata nei giorni scorsi, il film Elvis, sulla vita della leggenda del rock-and-roll sarà proiettato in anteprima mondiale sulla Croisette, dove si terra il Festival di Cannes. Il Festival si terrà dal 17 al 28 maggio saranno presenti il regista del film, Baz Luhrmann ed i protagonisti principali della pellicola ovvero Tom Hanks, Austin Butler, Tom Hanks e Olivia DeJong. La selezione sarà svelata il 14 aprile. “Elvis” segna il ritorno di Baz Luhrmann Il film Elvis del regista Baz Luhrmann con Austin Butler e Tom Hanks, sarà presentato in anteprima mondiale al prossimo Festival di Cannes. Elvis, primo film ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 aprile 2022) Confermata ufficialmente quella che era solo una voce circolata nei giorni scorsi, il film, sulla vita della leggenda del rock-and-roll sarà proiettato insulla Croisette, dove si terra ildi. Ilsi terrà dal 17 al 28 maggio saranno presenti il regista del film, Baz Luhrmann ed i protagonisti principali della pellicola ovvero Tom Hanks, Austin Butler, Tom Hanks e Olivia DeJong. La selezione sarà svelata il 14 aprile. “” segna il ritorno di Baz Luhrmann Il filmdel regista Baz Luhrmann con Austin Butler e Tom Hanks, sarà presentato inal prossimodi, primo film ...

markovaldo59 : L'artista multidisciplinare Cecilia Paredes è l'autrice dell'immagine ufficiale della 54a edizione della sezione pa… - parkinglov : ma dongyeon è a cannes per il festival delle serieeeeeee sbreeeemmmmmm - Canelcuore : ??che si svolge ogni aprile a Cannes, al Palazzo dei festival e dei congressi. Consiste in un mercato internazional… - gioggsan : RT @RadioNizza: A #Nizza chiusa la #GareDuSud per contaminazione da Escherichia Coli. A #Cannes c'è il festival delle serie tv (@CANNESERIE… - RadioNizza : A #Nizza chiusa la #GareDuSud per contaminazione da Escherichia Coli. A #Cannes c'è il festival delle serie tv (… -