Fabio Anselmo | chi è il compagno e avvocato di Ilaria Cucchi? Età | prima moglie | figli | figlio arrestato | Instagram

Devo ringraziare tante persone, il mio pensiero in questo momento va ai miei genitori che di tutto questo si sono ammalati e non possono essere con noi, va ai miei avvocatie Stefano ...Così in un post su Fb l'avvocato, legale di Ilaria Cucchi sorella di Stefano, dopo la sentenza della Cassazione che ha condannato i due carabinieri per omicidio preterintenzionale. Cucchi, Anselmo: "Dedichiamo la sentenza a vari Tonelli e Salvini" - Italia Devo ringraziare tante persone, il mio pensiero in questo momento va ai miei genitori che di tutto questo si sono ammalati e non possono essere con noi, va ai miei avvocati Fabio Anselmo e Stefano ...Si sono costituiti in carcere i carabinieri accusati del pestaggio di Stefano Cucchi. I giudici hanno condannato i militari a 12 anni ...