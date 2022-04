(Di martedì 5 aprile 2022) Mercati cinesi chiusi per festività. Sale ancora il petrolio, in rialzo anche il gas. Si rafforza il dollaro. Spread balza sopra 160 punti

La Borsa di Milano ( - 1%)ancora, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari scivola Stellantis ( - 3,2%). Male anche Stm ( - 2,6%) e Azimut ( - 2,5%). Lo spread tra Btp e Bund sale a 162 punti, con il ...Tornano le vendite sui mercati europei dopo una prima parte della giornata all'insegna dell'indecisione. L'intenzione dell'Ue di inasprire ulteriormente le sanzioni contro Mosca e la conferma che il ... Europa peggiora in attesa di nuove sanzioni a Mosca. Sbanda il prezzo del gas (Investing.com Italia) In Europa, Milano segna in avvio una flessione dello 0,09%, Londra è piatta, Francoforte lo 0,04% e Parigi guadagna lo 0,12%. In Asia, gli acquisti sul settore tecnologico ...La Borsa di Milano (-1%) peggiora ancora, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari scivola Stellantis (-3,2%). Male anche Stm (-2,6%) e Azimut (-2,5%). Lo spread tra Btp e Bund sale a 1 ...