Europa e Conference League, le designazioni: Lipsia-Atalanta ad Oliver, Bodo/Glimt-Roma a Gozubuyuk (Di martedì 5 aprile 2022) Sarà l'inglese Michael Oliver ad arbitrare giovedì sera (ore 18.45) la sfida tra Lipsia e Atalanta, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League e in programma alla RB Arena. Stuart Burt e Simon Bennett gli assistenti, lo scozzese William Collum quarto uomo; Paul Tierney al Var, Lee Betts all'Avar. L'olandese Serdar Gozubuyuk dirigerà giovedì sera (ore 21) Bodo/Glimt-Roma, gara valida per l'andata dei quarti di finale di Conference League. Al suo fianco, gli assistenti Joost van Zuilen e Johan Balder; Sander Van Der Eijk quarto uomo. L'arbitro ha di recente diretto il match della Lazio contro il Porto al Do Dragao. SportFace.

