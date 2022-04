Economia circolare, scende il tasso globale ma l’Italia “regge”. Tra le note dolenti il consumo del suolo (Di martedì 5 aprile 2022) Con la crisi delle materie prime che mancano e, quando si trovano, hanno prezzi alle stelle, una delle risposte potrebbe essere quella dell’Economia circolare. Che, però, non decolla. Tra il 2018 e il 2020 il tasso di circolarità è sceso dal 9,1% all’8,6%: negli ultimi cinque anni i consumi sono cresciuti di oltre l’8% (superando i 100 miliardi di tonnellate di materia prima utilizzata in un anno) a fronte di un incremento di riutilizzo di appena il 3% (da 8,4 a 8,65 miliardi di tonnellate). Così si spreca ancora una gran parte dei materiali estratti dagli ecosistemi. Anche l’Italia non centra l’obiettivo di invertire la rotta e disaccoppiare crescita economica e uso delle risorse, pur contenendo i danni rispetto ad altri Paesi. Pil e consumo di materiali viaggiano in parallelo e la ripresa del 2021 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 aprile 2022) Con la crisi delle materie prime che mancano e, quando si trovano, hanno prezzi alle stelle, una delle risposte potrebbe essere quella dell’. Che, però, non decolla. Tra il 2018 e il 2020 ildi circolarità è sceso dal 9,1% all’8,6%: negli ultimi cinque anni i consumi sono cresciuti di oltre l’8% (superando i 100 miliardi di tonnellate di materia prima utilizzata in un anno) a fronte di un incremento di riutilizzo di appena il 3% (da 8,4 a 8,65 miliardi di tonnellate). Così si spreca ancora una gran parte dei materiali estratti dagli ecosistemi. Anchenon centra l’obiettivo di invertire la rotta e disaccoppiare crescita economica e uso delle risorse, pur contenendo i danni rispetto ad altri Paesi. Pil edi materiali viaggiano in parallelo e la ripresa del 2021 ...

