(Di martedì 5 aprile 2022) Da un’isola all’altra, dSiciliaSardegna in un attimo, con Fabio Potenzano e. Quest’ultimo, in particolare, cuoco sardo di grande esperienza, ci prepara un primo piatto tipico della Pasqua sarda, i. Ingredienti 500 g semola, 240 ml acqua, 10 g sale 500 g pomodori pelati, 1 cipolla, 1 spicchio d’aglio, 200 g salsiccia ai semi di anice, 2 bustine di zafferano, 100 ml vino bianco, olio evo, sale 100 g pecorino grattugiato, semi di anice Procedimento Prepariamo la pasta: scaldiamo leggermente acqua e sale. In una ciotola, o in planetaria, mettiamo la semola di grano duro e versiamo l’acqua tiepida e salata a filo, impastando pian piano fino ad ottenere un panetto omogeneo e compatto. Lo avvolgiamo nella pellicola e ...

stellar_cherry : Ricordanomi di portare sempre una campanella con me perché sia mai che incontrassi jungkook incomincerei a suonarla… - MaxsoMagazine : Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Pane all’anice di Fulvio Marino - MaxsoMagazine : Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Arancina Pasquale di Fabio Potenzano - RicetteInTv : “É sempre mezzogiorno”: malloreddus alla Campidanese di Michele Farru - RicetteInTv : “É sempre mezzogiorno”: torta dolcezza pasquale di Natalia Cattelani -

