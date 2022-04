Diplomatici-spie di Mosca via dall’Italia Qualcosa è cambiato per sempre

(Di martedì 5 aprile 2022) Soltanto dopo gli orrori di Bucha, l’Italia ha deciso di dare un giro di vite contro le attività dell’intelligence russa nel nostro Paese. Citando ragioni di sicurezza nazionale, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha annunciato l’espulsione di trentarussi dichiarandoli persona non grata. Una misura, “assunta in accordo con altri partner europei e atlantici”, che “si è resa necessaria per ragioni legate alla nostra sicurezza nazionale, nel contesto della situazione attuale di crisi conseguente all’ingiustificata aggressione all’Ucraina da parte della Federazione Russa”, hagato Di Maio da Berlino. Ragioni di sicurezza nazionale riecheggiavano anche nelle dichiarazioni con cui la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock aveva annunciato lunedì l’espulsione di 40russi (“Hanno lavorato qui in ...

