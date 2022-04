Diplomatici russi espulsi dall’Italia per motivi di sicurezza nazionale: l’annuncio di Di Maio (Di martedì 5 aprile 2022) Trenta Diplomatici russi sono stati espulsi dall’Italia per motivi di sicurezza nazionale: la decisione è stata comunicata dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Nella mattinata di martedì 5 aprile, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha annunciato l’espulsione dal territorio italiano di trenta Diplomatici russi per “motivi di sicurezza nazionale”. Nell’annunciare la misura, il ministro degli Esteri ha dichiarato: “Abbiamo espulso 30 Diplomatici russi per motivi di sicurezza nazionale – e ha precisato –. Il Segretario Generale del ministero ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 5 aprile 2022) Trentasono statiperdi: la decisione è stata comunicata dal ministro degli Esteri Luigi Di. Nella mattinata di martedì 5 aprile, il ministro degli Esteri, Luigi Di, ha annunciato l’one dal territorio italiano di trentaper “di”. Nell’annunciare la misura, il ministro degli Esteri ha dichiarato: “Abbiamo espulso 30perdi– e ha precisato –. Il Segretario Generale del ministero ...

Agenzia_Ansa : FLASH | 'Abbiamo espulso 30 diplomatici russi per motivi di sicurezza nazionale'. Lo ha annunciato il ministro degl… - TgLa7 : La Germania #espelle 40 diplomatici russi. La ministra degli Esteri: 'Lavorano contro la nostra libertà' - GiovaQuez : Razov convocato alla Farnesina stamattina per notificargli la decisione del Governo di espellere 30 diplomatici rus… - UomoPena : RT @jacopo_iacoboni: Scoop @LaStampa Spionaggio russo, l’Italia decide l'espulsione di trenta “diplomatici” russi per motivi di sicurezza… - hagakure_jfp : Le cancellerie occidentali stanno facendo una 'pulizia etnica' a carico dei diplomatici #russi. :)) -