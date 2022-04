DonnaPOP

Chi è Francesco Gabbani Fidanzata e vita privata Per quanto riguarda la sua vita privata, Francesco Gabbani è stato a lungo fidanzato con, famosa tatuatrice italiana. Attualmente, è ...In passato ha avuto una relazione sentimentale con, tatuatrice professionista di Carrara con la quale è stato per ben nove anni. Oggi ha ritrovato l'amore in Giulia, alla quale ha ... Dalila Iardella, chi è l'ex fidanzata di Francesco Gabbani Età, tattoo, lavoro, FOTO, Instagram Francesco Gabbani sarà intervistato da Mara Venier nella puntata di oggi - 3 aprile 2022 - di Domenica In e poi si esibirà in un ...Francesco Gabbani l'ex fidanzata è Dalila Iardella. Oggi il cantautore sarà tra gli ospiti di "Domenica In" dalle 14 su Raiuno ...