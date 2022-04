Ffabrix : Chanel blocca le vendite alle influencer russe: «Applichiamo le sanzioni della Ue» - Il Sole 24 ORE @sole24ore… - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: Chanel blocca le vendite alle influencer russe: «Applichiamo le sanzioni della Ue» - Bianca34874951 : RT @sole24ore: Chanel blocca le vendite alle influencer russe: «Applichiamo le sanzioni della Ue» - anna_kouadio : RT @sole24ore: Chanel blocca le vendite alle influencer russe: «Applichiamo le sanzioni della Ue» - HouseReporterIT : RT @sole24ore: Chanel blocca le vendite alle influencer russe: «Applichiamo le sanzioni della Ue» -

Il Sole 24 ORE

Ma la maison risponde: "Non facciamo che applicare le sanzioni europee" Mentre l'Unione Europea sta lavorando a possibili nuove sanzioni contro la Russia,sembra aver già applicato maggiori ...Kalashnikova ha poi annunciato che boicotterà. Non si tratta di un episodio isolato, in quanto simili scene si sono ripetute anche a Parigi e in Italia. 'Ci rendiamo conto che queste misure, ... Chanel blocca le vendite alle influencer russe: «Applichiamo le sanzioni della Ue» La nuova procedura prevede l’obbligo di firmare al momento dell’acquisto una certificazione in cui si attesta che gli articoli comprati non verranno indossati in Russia.La nuova procedura prevede l’obbligo di firmare al momento dell’acquisto una certificazione in cui si attesta che gli articoli comprati non verranno indossati in Russia.