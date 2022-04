Canale 5 nei guai: “Denunciati”, la faccenda si mette male, ora si va in tribunale (Di martedì 5 aprile 2022) Finisce nei peggiori dei modi e si va in tribunale. La denuncia per Canale 5 spiazza tutti e la questione si fa molto delicata. Cosa sta accadendo? Mediaset, la rete del Biscione (Youtube screenshot)Che cosa sta accadendo dietro le quinte di Canale 5? Pare che ci sia aria di tribunale e denunce, così Mediaset finisce nel mirino e si scatena una bufera senza precedenti. Tutto a tacere, non se ne parla e nessuno si fa scappare nulla, tuttavia gli indizi ci sono tutti e il primo è proprio l’assenza di comunicati ufficiali. Sta per scoppiare una bufera ed è tutta colpa di un reality. I programmi come Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi sono gli show di punta di Canale 5. Gli investimenti sono enormi e non si parla solo di quelli economici. Per mettere in piedi un reality vengono ... Leggi su specialmag (Di martedì 5 aprile 2022) Finisce nei peggiori dei modi e si va in. La denuncia per5 spiazza tutti e la questione si fa molto delicata. Cosa sta accadendo? Mediaset, la rete del Biscione (Youtube screenshot)Che cosa sta accadendo dietro le quinte di5? Pare che ci sia aria die denunce, così Mediaset finisce nel mirino e si scatena una bufera senza precedenti. Tutto a tacere, non se ne parla e nessuno si fa scappare nulla, tuttavia gli indizi ci sono tutti e il primo è proprio l’assenza di comunicati ufficiali. Sta per scoppiare una bufera ed è tutta colpa di un reality. I programmi come Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi sono gli show di punta di5. Gli investimenti sono enormi e non si parla solo di quelli economici. Perre in piedi un reality vengono ...

regole_senza : @AngeloCivico Il problema evidente sono i daytime. Sono brevissimi su Canale 5 e nei week end non sono presenti (ne… - FratellidItalia : RT @EtelSigismondi: Stasera alle 21.00 sarò da 'Aprenù' su R+ (canale 116). Con Bianca Sortino parleremo di Fratelli d'Italia, del centrode… - BalordaZdravko : RT @AnnalisaNocera1: deputato del Consiglio comunale di Bucha (di parte ucraina) il 3 aprile fa un giro in auto per il villaggio e non ripr… - EtelSigismondi : Stasera alle 21.00 sarò da 'Aprenù' su R+ (canale 116). Con Bianca Sortino parleremo di Fratelli d'Italia, del cent… - guglielmotim : Il programma delle mie live di questa settimana su Twitch! Partiamo questa sera alle 23, tempo di tornare a casa da… -