Bucha | Biden accusa Putin La replica di Moca | “Gli Usa non hanno la coscienza pulita”

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Quello che sta accadendo a Bucha è un crimine di guerra'. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden… - MediasetTgcom24 : Biden chiede processo per crimini di guerra contro Putin #guerra #ucraina #RussianUkrainianWar #UkraineRussianWar… - myrtamerlino : ??#Biden chiede processo per crimini di guerra contro #Putin. 'Quello che è successo a #Bucha è terribile'. #UkraineRussianWar - Matador1337 : RT @PAOLI19536594: @fratotolo2 Zelensky e' un mentitore. Ha organizzato questa falsa strage di Bucha, perche' vuole esasperare gli animi pe… - ariolele : RT @LaVeritaWeb: Il leader ucraino a Bucha: «Russi macellai». Però ammette che i negoziati devono proseguire. Joe Biden chiede un processo… -

... "La condanna per le atrocità russe a, Irpin e altre località ucraine è unanime tra i paesi ... dopo gli smacchi recentemente subìti in Afghanistan dall'amministrazione, il lento tramonto ...... come fare per processare Putin I morti di, i bombardamenti sull'ospedale pediatrico di ... Vladimir Putin , per il quale anche il presidente statunitense Joeha chiesto un processo. Ma è ...'Il presidente Biden chiede un processo per crimini di guerra Lo ha gridato al mondo il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky salito ieri nella città martire per testimoniare la sua vicinanza alle v ...La Russia avrebbe commesso una serie di crimini di guerra in Ucraina. È possibile processare Putin Le ipotesi sul tavolo.