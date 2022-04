Brentford, non solo Eriksen: Janelt si è preso la scena, è pronto per Germania (Di martedì 5 aprile 2022) E’ una delle più belle sorprese della Premier League di quest’anno quella del Brentford, club londinese che dopo 74 anni dall’ultima... Leggi su calciomercato (Di martedì 5 aprile 2022) E’ una delle più belle sorprese della Premier League di quest’anno quella del, club londinese che dopo 74 anni dall’ultima...

sportli26181512 : Mondo Gol, da non perdere oggi alle 19 su Sky Sport 24: E' la settimana di City-Liverpool, ma a Mondo Gol tanti i t… - sportface2016 : #Chelsea-#Brentford 1-4, #Tuchel: “Non ho visto arrivare questa sconfitta. Non me lo so spiegare” - O_Rigoli : Questa cosa che #eriksen può giocare nella Premier League, non alla sagra di paese, ma non in serie non riesce a da… - robbSnow94 : @salpaladino @F1N1no Al di là di tutto, paragonare risultati non ha molto senso. Il Chelsea ha perso in casa 1-4 co… - infoitsport : Chelsea-Brentford, non sarà Lukaku vs Eriksen: il danese titolare, per Big Rom solo panchina -