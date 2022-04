Bper punta sulla previdenza complementare

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 aprile 2022) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - Il GruppoBanca ha deciso di rafforzare il proprio posizionamento creando un'apposita struttura dedicata allache, in un contesto normativo e di mercato in continua evoluzione, mira a sviluppare servizi in grado di soddisfare le sempre maggiori esigenze della clientela. Le difficoltà dell'attuale sistema pensionistico pubblico portano infatti a considerare laun tema di grande valore sociale, rendendo importante la programmazione di un piano previdenziale personalizzato. Grazie alla partnership strategica con Arca Fondi Sgr, il GruppoBanca mette a disposizione dei propri clienti “Arca”, il più grande fondo pensione aperto in Italia, con un patrimonio di oltre 4,4 miliardi ...